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Fenerbahçe Beko’dan Ali Koç açıklaması

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FENERBAHÇE BEKO TARİH YAZDI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco’yu yenerek ikinci kez EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. Sarı-Lacivertliler, bu zaferle tarihe geçerken büyük bir sevinç yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu önemli anla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

TARİHİ BİR GECE

Başkan Koç, “Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015’ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir.” şeklinde duygularını ifade etti.

HERKESİN EMEĞİ OLAĞANÜSTÜ

Koç, “Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı.” diyerek takımın başarılarına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLACAK

Koç, “Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum.” dedi ve bu başarıyı tüm Fenerbahçelilere adamış oldu. Koç ayrıca, “İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun.” ifadelerini kullandı.

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