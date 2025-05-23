Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de finale ulaştı!

FENERBAHÇE YARI FİNALDE RAKİBİ PANATHINAIKOS’U GEÇTİ

EuroLeague Dörtlü Finali’nin yarı final aşamasında Fenerbahçe, son şampiyon Panathinaikos ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki Etihad Arena’da karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşmayı sarı-lacivertliler 82-76 kazanarak finale yükseldi. Fenerbahçe, geçen yıl yarı finalde elendiği Yunan ekibine bu kez rövanşı almış oldu.

FENERBAHÇE’İN BAŞLANGICI ETKİLİ OLDU

Mücadeleye boyalı alanda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde tamamladı. Savunmada gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği 22-13 önde kapattı. İkinci çeyreğe Hayes-Davis ve Tarık Biberovic’in üç sayılık basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık bir fark oluşturdu: 31-18. Ancak hücumda tempo kaybı yaşarken, Panathinaikos 18. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 35-27. Devreyi ise Fenerbahçe Beko, 38-33 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DENGE SÜRDÜ

Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn’ın basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe, 25. dakikayı 42-37’lik üstünlükle geçirdi. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8 sayıya (53-45) yükseltti. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi.

CEDİ OSMAN’IN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Final çeyreğine Melli’nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere yükseltti: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman’ın skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 5 sayıya (61-56) düşürdü. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı artırmaya çalışsa da Panathinaikos, Cedi Osman ile son 3 dakikaya 5 sayılık farkla girdi: 67-62. Son bölümde kontrolü eline alan Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-76’lık skorla kazanarak finale adını yazdırdı.

FİNALDE OLIMPIAKOS YA DA MONACO İLE KARŞILAŞACAK

Tarihinde 4. kez finale yükselen Fenerbahçe, finalde Olimpiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Panathinaikos, turnuvada üçüncülük-dördüncülük maçı oynamaya hazırlanıyor.

BAKAN BAK’TAN FENERBAHÇE’YE DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EuroLeague Dörtlü Finali’nin yarı finalinde Fenerbahçe’nin Panathinaikos ile yaptığı maçı takip etti. Etihad Arena’da gerçekleşen dev organizasyonun tribünlerinde yer alan Bakan Bak, sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte mücadeleyi izledi. Dörtlü Final coşkusu yaşanırken, sadece Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları değil, Olympiakos ve Monaco taraftarları da tribündeki yerlerini aldı.

ALİ KOÇ VE VOLKAN DEMİREL DE DESTEK VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte sahaya yakın bir noktadan takip etti. Sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena’daki yerini alarak takıma destek oldu.

LESSORT’UN DÖNÜŞÜ PANATHINAIKOS’A GÜÇ KATTI

Panathinaikos cephesinde ise uzun süredir beklenen bir dönüş yaşandı. Aralık 2024’te sakatlanarak beş ay boyunca forma giyemeyen Fransız pivot Mathias Lessort, Fenerbahçe karşısında yeniden sahalara döndü. Bu maçta Yunan ekibine rotasyon açısından zenginlik katarken, Fenerbahçe’de sakatlığı süren Wilbekin dışında başka bir eksiklik bulunmuyordu. Fenerbahçeli taraftarlar, yarı final mücadelesine büyük ilgi göstererek Dörtlü Final atmosferinin coşkusunu gözler önüne serdi.