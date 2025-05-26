Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonu!

DÜZENLENEN FINAL MAÇI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Abu Dabi’de Monaco ile karşılaşarak, rakibini 81-70 yenerek tarihinde ikinci kez EuroLeague zaferi elde etti. Maçın ilk periyodunda Monaco 20-16 önde kapatırken, ilk yarıda Fenerbahçe Beko 35-33 önde yer aldı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, maçı 81-70’lik skorla tamamladı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu önemli final müsabakasını yerinde takip etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun final maçı, tamamen dolu tribünler önünde gerçekleşti. Salonda çoğunluğu Fenerbahçeli taraftarlar oluşturuyordu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımı yalnız bırakmadı ve Dörtlü Final’in ilk gününden itibaren Abu Dabi’deydi. Koç, final öncesinde konakladığı otelden Fenerbahçe Beko’yu salona uğurladı ve bu önemli maçı oğlu Kerim Rahmi Koç’la birlikte takip etti. Maç sırasında sarı-lacivertli taraftarlar ile Yunan taraftarlar arasında bir gerginlik yaşandı. Ali Koç, durumu yatıştırmak adına müdahale ederek güvenlik önlemlerinin alınması talimatını verdi ve taraftarların güvenliği sağlanana kadar sahada kaldı. Monaco takımı, Fransa’yı temsil eden bir ekip olarak 32 yıl aradan sonra finale yükseldi. Son olarak bu başarıyı 1993 yılında Limoges elde etmişti.

FİNAL YOLUNDAKİ MÜCADELELER

Her iki takım da finale ulaşma yolunda Yunan rakiplerini eleyerek geldi. Fenerbahçe, son şampiyon Panathinaikos’u 82-76 ile geçti. Öte yandan Monaco, normal sezon lideri Olimpiakos’u 78-68 yenmeyi başardı. Müzesinde yalnızca 2017 yılında kazandığı tek EuroLeague kupası bulunan Fenerbahçe, bu organizasyondaki dördüncü finaline çıkmış oldu.

TARİHİ BİR ANLAM TAŞIYAN FINAL

Final karşılaşması, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ile Monaco Başantrenörü Spanoulis için ayrı bir önem taşıdı. Her iki isim de geçmişte EuroLeague’de tanınmış yıldızlar olarak görev yapmıştı. 2009 yılında Obradovic yönetimindeki Panathinaikos’ta birlikte şampiyonluk yaşamışlardı. Bu finalde kazanan taraf olan Jasikevicius, organizasyonun modern döneminde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşamış ilk isim unvanını elde etti.