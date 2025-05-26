Fenerbahçe Beko, Monaco’ya Tarih Yazdı!

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 THY EuroLeague Final Four’da Abu Dabi’de tarihe geçtikten sonra Avrupa basketbol sahnesinde önemli bir başarı elde etti. Etihad Arena’da önce Panathinaikos’u ardından finalde Monaco’yu 81-70’lik skorla geçen sarı-lacivertliler, 2017 yılından sonra ikinci EuroLeague zaferini kazanmış oldu. Fenerbahçe’nin Türk savunması, lider isimler Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric ile Monaco’nun şampiyonluk hayallerini yerle bir etti. Bu zafer, Fransız medyasında büyük yankı oluştururken, “Fenerbahçe, Paris Basketbol’un cellatlarından sonra Monaco destanına da son verdi” yorumları dikkat çekti. İşte bu tarihi zaferin detayları ve Fransa’daki yankıları!

ABU DABİ’DE SARI-LACİVERT DESTAN

Fenerbahçe Beko, 26 Mayıs 2025 tarihinde Abu Dabi’deki Etihad Arena’da oynanan finalde Monaco’yu 81-70’lik skorla mağlup ederek EuroLeague’in zirvesine yerleşti. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) olarak öne çıkan Nigel Hayes-Davis’in 22 sayı ve 7 ribaund, Marko Guduric’in de 18 sayı ve 5 asistlik performansı, takımı zafer elde etme noktasında önemli bir yere sahipti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un taktikleriyle Monaco’nun yıldızı Mike James’i etkisiz hale getirerek maçı kontrol altına aldı. Fenerbahçe, 2017 yılındaki zaferinden sonra ikinci kez Avrupa’nın en iyisi olmayı başardı.

FRANSIZ BASINI: MONACO’NUN RÜYASI ÇÖLDE BİTTİ

Fenerbahçe’nin kazandığı zafer, Fransız medyasında geniş yankı buldu. L’Equipe gazetesi, “Monaco Avrupa destanını kırık bir kalple sonlandırdı” başlıklı bir analizinde, maçın fiziksel yoğunluğunda Türk savunmasının sağladığı üstünlüğü belirtti. Diğer bir Fransız gazetesi Le Parisien ise, “Paris Basketbol’un çeyrek finaldeki cellatları olan Türkler, Monaco’nun inanılmaz destanına son verdi” ifadeleriyle Fenerbahçe’nin Fransız takımları üzerindeki güçlü etkisini vurguladı.