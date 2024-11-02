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Spor

Fenerbahçe Beko’nun Galibiyeti Ve Dikkat Çeken Anlar

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FENERBAHÇE BEKO’NUN BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan’ı 89-72 skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyondaki 5. galibiyetini almış oldu. Öte yandan, Partizan üst üste 5. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde ikinci çift maç haftasını da 2 galibiyetle tamamladı.

AZİZ YILDIRIM, YAZ YILDIRIM VE OBRADOVİC ETKİSİ

Maç, Fenerbahçe’nin sahasında gerçekleştirildi ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu. Öne çıkan isimler arasında kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaz Yıldırım yer alırken, baş antrenör Zeljko Obradovic’in stratejileri takıma büyük bir katkı sağladı. Bütün bu isimlerin ortak amacı, kulübün Avrupa’daki başarısını sürdürebilmek.

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