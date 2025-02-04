Fenerbahçe Beko, Panathinaikos Deplasmanında Kaybetti

MAÇIN GÜNDEMİ

Basketbol THY EuroLeague’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekiplerinden Panathinaikos AKTOR’a 91-90 mağlup oldu. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin bir maçı eksik olarak 8. kez yenilgiyle sahayı terkettiğini gösteriyor. Diğer yandan, Panathinaikos AKTOR 15. galibiyetine ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

İLK PERİYOTUN GELİŞİMİ

Mücadelenin başlangıç dakikaları her iki takımın da karşılıklı basketleriyle geçti. Panathinaikos, Grant ve Nunn ile etkili bir oyun sergileyerek 4. dakikayı 14-9 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, çeyreğin ortalarında toparlanarak eşitliği sağladı (14-14). Ancak, Gabriel ve Sloukas’ın katkılarıyla Yunan ekibi, periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Sarı-lacivertliler, oyunun her iki yönünde etkinliğini artırarak, Colson’ın son saniye basketiyle çeyreği 24-24 eşitlikle tamamladı.