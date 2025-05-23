Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u yendi!

FENERBAHÇE BEKO, FİNALE YÜKSELDİ

THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da gerçekleştirilen mücadele, sarı-lacivertlilerin 82-76’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague finaline yükselmeyi başardı. Panathinaikos ise üçüncülük-dördüncülük maçına çıkacak.

MONACO, FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ OLDU

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde, Olympiakos’u 78-68 mağlup eden Monaco, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu. Fenerbahçe İstatistikleri ise şu şekilde belirlendi: Fenerbahçe Beko 82, Panathinaikos 76. İlk periyot 22-14, ikinci periyot 38-33 ve üçüncü periyot 55-48 sonuçlandı.

ALİ KOÇ TAKIMINI DESTEKLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kritik karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte saha kenarından izledi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin efsanevi kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel de Etihad Arena’ya gelerek sarı-lacivertli takıma destek verdi.

LESSORT DÖNDÜ

Panathinaikos’un Fransız pivotu Mathias Lessort, uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara geri döndü. Aralık 2024’te yaşadığı sakatlıkla 5 ay alanlardan uzak kalan Lessort, maç kadrosuna dahil oldu. Fenerbahçe içinse sezon başında sakatlanan Wilbekin dışında bir eksik bulunmuyor.