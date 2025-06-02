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Fenerbahçe Beko Yarı Finalde!

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MAÇIN DETAYLARI VE BAŞLANGICI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’a ev sahipliği yaparak 101-94’lük skorla galip geldi ve seriyi 2-1’le kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi oldu. Müsabaka, Türk Telekom’un Hanlan ve Alexander’ın basketleriyle başladı ve bu sayede 2. dakikada 7-3’lük avantaj elde etti. Fenerbahçe Beko, Guduric’in serbest atışlarıyla eşitliği sağladı: 7-7. Topu iyi paylaşarak sayılar bulan Fenerbahçe, 8. dakikayı 18-13 önde kapatarak ilk çeyreği 23-20 ile tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Türk Telekom, İsmet Akpınar’ın üç sayılık atışıyla 12. dakikada öne geçti: 27-29. Ankara temsilcisi, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla oyunu dengeledi. Fenerbahçe Beko, boyalı alandan etkili olduğu pozisyonlarla karşılık verirken, Türk Telekom’un Brown ile bulduğu basketler sonucu 19. dakikada 49-47 önde tamamladı. Dengeli geçen bu periyotta, konuk ekip Angola’nın son saniye basketiyle soyunma odasına 51-51 eşitlikle girdi.

Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini bulmakta zorlandı. Türk Telekom, Alexander ile bulduğu sayılarla 25. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 55-61. Sarı-lacivertli taraftarının desteğiyle 10-0’lık bir seri ile skoru 27. dakikada 65-61’e getirdi. Dış atışlarda isabet bulan Türk Telekom, 29. dakikayı 72-70 önde geçerek üçüncü periyotu 72-72 berabere tamamladı. Son çeyreğe girildiğinde Türk Telekom, boyalı alandan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yaptı ve 36. dakikayı 88-84 önde geçti.

Fenerbahçe Beko, son 2 dakikada maçta üstünlüğü tekrar ele aldı. Türk Telekom’un üst üste yaptığı top kayıpları sonrasında Fenerbahçe, 92-91 öne geçti. Son 41 saniyeye 95-94 önde giren ev sahibi ekip, mola sonrası Guduric ile bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya çıkardı: 97-94. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe, maçı 101-94’lük skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

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