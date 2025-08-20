Fenerbahçe, Benfica ile Maç Oynayacak

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için heyecan dolu bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turundaki ilk karşılaşmasında Benfica ile sahalara adım atacak. Maç, saat 22.00’de Chobani Stadyumu’nda yapılacak ve Alman hakem Daniel Siebert tarafından yönetilecek. Ayrıca, bu önemli mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Takımlar, Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş maçını ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de gerçekleştirecek. Feyenoord’u geçerek Devler Ligi’ne yaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rövanşı kazanarak ilerlemek istiyor.

Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirmek için hazırlanıyor. Takımda, Cenk Tosun dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Rakip takım Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürme gayreti içerisinde. Son 15 sezonun 14’ünde bu turnuvada yer alan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmek istiyor.

KEREM YEDEK BAŞLAYACAK

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, maçta yedek kulübesinde yer alacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.