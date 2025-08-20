Fenerbahçe, Benfica’ya karşı avantaj arıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmak için mücadele verecek. Sarı-lacivertli takım, play-off turunun ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan takımı belirleyecek olan rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, rövanş maçı öncesi galibiyet hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ

16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında tam kadro sahaya çıkacak. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini devam ettirme çabasında. Son 15 sezonun 14’ünde bu prestijli turnuvaya katılan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

KEREM’İN DURUMU

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, maça yedek kulübesinde başlayarak oyuna sonradan girmeyi bekliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran. Benfica’nın muhtemel 11’i: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.