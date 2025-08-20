Fenerbahçe, Benfica’ya karşı avantaj arıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım atmak için bugün sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de karşılaşacak. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu karşılaşmayı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabakanın canlı yayınını TRT 1 gerçekleştirecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan takımı belirleyecek rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de düzenlenecek. Feyenoord’u eleyerek Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, rövanşı kazanarak ilerlemeyi istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ

16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında eksik futbolcu barındırmıyor. Rakibi Benfica, Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmek ve bu turnuvaya katılmak amacıyla mücadele ediyor. Portekiz temsilcisi, son 15 sezonun 14’ünde bu zerafeti yaşamış ve Lizbon’daki rövanşa avantaj sağlamak istiyor.

KEREM’İN DURUMU

Benfica, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri süren Kerem Aktürkoğlu’nu maça yedek olarak başlatacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.