Fenerbahçe, Benfica’ya Yenildi, Kalamadı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşandı. Bruno Lage’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Portekiz ekibi Benfica, Jose Mourinho’nun yönettiği temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaştı. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği bu mücadelenin yeri Estadio da Luz oldu.

FENERBAHÇE EUROPA LİGİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, ilk ayakları golsüz sona eren turun rövanşında Benfica’ya 1-0 kaybetti. Bu sonuç, Benfica’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalmasını sağlarken, Fenerbahçe’nin yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmesine neden oldu.

Karşılaşmada Benfica’nın galibiyet golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. İlk yarıda Benfica’nın 11 ve 23. dakikalarda attığı goller VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

KIRMIZI KART OLAYI

Maçın ikinci yarısında 82. dakikada Anderson Talisca, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KURA ÇEKİMLERİ HAKKINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi TSİ 19.00’da başlayacak. Özellikle temsilcimiz Fenerbahçe’nin katılacağı UEFA Avrupa Ligi için kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te gerçekleştirilecek.