Fenerbahçe, Benfica’yı 20 Ağustos’ta ağırlıyor

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Sarı-lacivertli takım, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile karşılaşma gerçekleştirecek. Bu mücadelenin adresi Chobani Stadyumu olacak.

HAKEM VE GÖREVLİLER

Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılığını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Öte yandan, VAR görevini ise Christian Dingert yürütecek.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.

