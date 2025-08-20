Fenerbahçe, Benfica’yı mağlup etmek istiyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir adım atmak üzere sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk karşılaşmasında Benfica ile saat 22.00’de mücadele edecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek bu kritik maçta, Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de yapılacak. Feyenoord’u eleyerek Devler Ligi’ne yaklaşan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho rövanşı kazanarak geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİK YOK

Fenerbahçe, 16 yıllık bir Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için sahaya çıkarken, Cenk Tosun dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Portekiz temsilcisi Benfica, Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürme peşinde ve son 15 sezonda 14’ünde bu turnuvaya katıldı. Benfica, Lizbon’daki rövanşa avantajlı gitmek istiyor.

KEREM YEDİK BAŞLIYOR

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu’nun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.