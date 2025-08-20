Fenerbahçe, Benfica’yı yenmek istiyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmak için sahada olacak. Sarı-lacivertli ekip, play-off aşamasının ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu önemli karşılaşma, TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak ekibi belirleyecek rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u geçerek Devler Ligi’ne yaklaşan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho, rövanşı kazanarak tur atlamak için mücadele edecek.

16 YILLIK HASRET

16 yıllık bir Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında herhangi bir eksik kadro bulundurmuyor. Rakip takım Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini devam ettirmek istiyor. Son 15 sezonun 14’ünde bu turnuvaya katılan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanşa avantajlı dönmeyi amaçlıyor.

KEREM YEDİK BİÇİMİNDE BAŞLAYACAK

Benfica’da, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu, maça yedeklerde başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.