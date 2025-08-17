Fenerbahçe Beraberlik Aldı, Icardi Paylaştı

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın önemli oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Icardi, maç bitiminden hemen sonra Instagram hesabında güldüğü bir anı takipçileriyle paylaştı.

TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK

Yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü ve sarı kırmızılı taraftarlar arasında hızla yayıldı. Icardi’nin enerjik ve mutlu hali, takımına olan bağlılığını gösteriyor ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor.