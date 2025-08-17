Spor

Fenerbahçe Beraberlik Aldı, Icardi Paylaştı

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın önemli oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Icardi, maç bitiminden hemen sonra Instagram hesabında güldüğü bir anı takipçileriyle paylaştı.

TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK

Yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü ve sarı kırmızılı taraftarlar arasında hızla yayıldı. Icardi’nin enerjik ve mutlu hali, takımına olan bağlılığını gösteriyor ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor.

Icardi’nin Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı deplasman maçında berabere kalırken, Icardi maç sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.
Mourinho, Adil Sonuç İçin Teşekkür Etti

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta son paslarda sorun yaşandığını belirterek, alınan sonucun adil olduğunu ifade etti.

