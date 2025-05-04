Fenerbahçe- Beşiktaş Derbisi İçin VAR Hakemi Açıklandı!

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi maçı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol’a yardımcı hakem olarak Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci eşlik ediyor. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan.

VAR HAKEMİ HOLLANDALI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, bu önemli karşılaşmada VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görev alacak. Martens’in yardımcı VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak sahada olacak.