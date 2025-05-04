Spor

Fenerbahçe- Beşiktaş Derbisi İçin VAR Hakemi Açıklandı!

fenerbahce-besiktas-derbisi-icin-var-hakemi-aciklandi

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi maçı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol’a yardımcı hakem olarak Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci eşlik ediyor. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan.

VAR HAKEMİ HOLLANDALI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, bu önemli karşılaşmada VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görev alacak. Martens’in yardımcı VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak sahada olacak.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Son Günü Yarın

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, geçen yıla ait beyannamelerini yarın akşam saatine kadar vermeleri ve vergilerini de bu süre içinde ödemeleri gerekiyor.
Gündem

Fatih Erbakan İttifakları Açıkladı! Kapatmadık Kapılarımızı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı ile birleşmenin mümkün olmadığını vurguladı ve potansiyel ittifak için üç partiyi ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.