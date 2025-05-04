Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi, Muhtemel 11’ler Belli

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DERBİ HEYECANI YÜKSEK

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi gerçekleşecek. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan bu önemli karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Henüz bu sezon derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı yenerek hem şampiyonluk hedefini korumak hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ayrıca, iki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş, 1-0’lık skorla galip gelmişti.

FENERBAHÇE’DE EKSİK OYUNCULAR

Fenerbahçe’de, sarı kart cezası nedeniyle Filip Kostic’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Ancak tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumuna maç saatinde karar verilecek.

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMAN PERFORMANSI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 derbi maçın 3’ünde puan almayı başardı. Siyah-beyazlı takım, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy’de yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşadı.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca. Düzenli olarak sahaya çıkması beklenen Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan.

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