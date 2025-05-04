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Fenerbahçe- Beşiktaş Derbisinin Var Hakemi Belli

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DERBİ HEYECANI İÇİN GÜN GELDİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçın hakemliğini Yasin Kol yapacakken, ona yardımcılık görevini Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olarak belirlendi.

VAR HAKEMİ BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, derbide VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görev alacak. Martens’in yardımcı hakemi olarak ise Onur Özütoprak belirlendi. Maçın heyecanı, hakem kararları ile birlikte daha da artacak.

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