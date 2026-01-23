Fenerbahçe Beto ile Transfer Görüşmelerini Hızlandırdı

fenerbahce-beto-ile-transfer-gorusmelerini-hizlandirdi

İlk paragraf başlıksız

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma ihtimaline karşı yeni bir golcü transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin radarına giren son isim ise Everton’da görev yapan Gineli forvet Beto oldu. 27 yaşındaki santraforla ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılırken, Everton cephesi Beto hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Everton’ın teknik direktörü David Moyes, İngiltere Premier Lig’de pazartesi günü Leeds United ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Beto ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Moyes, Gineli futbolcunun temsilcilerinin Fenerbahçe ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğine dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

GÖNDERMEYE HAZIR DEĞİLİZ

Moyes, “Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok.” şeklinde konuştu. 1.94 metre boyundaki santraforun Everton ile 2027 yılına kadar olan sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 25 maçta 1030 dakika sahada kalan Beto, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. 2023 yılında Udinese’den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen forvet, daha önce Portekiz’de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica takımlarında mücadele etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trabzonspor, Kasımpaşa’yı Papara Park’ta Geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 41 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. Maç sonunda Kerem Demirbay kırmızı kart gördü.
Gündem

Dursun Özbek Divan Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, ardından aniden toplantıdan ayrılması taraftarlar arasında merak uyandırdı.
Gündem

Galatasaray’dan Rekor Gelir Açıklaması ve Seçim Süreci

Galatasaray Sportif AŞ Başkanı İbrahim Hatipoğlu, 2025’in ilk yarısında 9,6 milyar liraya ulaşarak rakiplerinden önemli ölçüde daha yüksek bir gelir elde ettiklerini duyurdu.
Gündem

Hakan Fidan’dan Suriye Ve Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki ateşkesin uzatılabileceğini belirtti ve DEAŞ tutuklularının Irak’a transferinin bu uzatmada etkili olabileceğini ifade etti.
Gündem

Avrupa Birliği Grönland Krizinde Trump’a Karşı Birleşti

Trump'ın Grönland üzerindeki planları, NATO'yu zayıflatırken Avrupa'nın daha bağımsız bir savunma, ticaret ve yapay zeka stratejisine yönelmesine sebep oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.