Fenerbahçe Beto ile Transfer Görüşmelerini Hızlandırdı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma ihtimaline karşı yeni bir golcü transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin radarına giren son isim ise Everton’da görev yapan Gineli forvet Beto oldu. 27 yaşındaki santraforla ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılırken, Everton cephesi Beto hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Everton’ın teknik direktörü David Moyes, İngiltere Premier Lig’de pazartesi günü Leeds United ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Beto ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Moyes, Gineli futbolcunun temsilcilerinin Fenerbahçe ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğine dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

GÖNDERMEYE HAZIR DEĞİLİZ

Moyes, “Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok.” şeklinde konuştu. 1.94 metre boyundaki santraforun Everton ile 2027 yılına kadar olan sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 25 maçta 1030 dakika sahada kalan Beto, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. 2023 yılında Udinese’den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen forvet, daha önce Portekiz’de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica takımlarında mücadele etti.