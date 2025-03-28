Fenerbahçe, Bodrum FK’yi 4-2 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 29. hafta karşılaşmasında, Jose Morais’ın teknik direktörlüğündeki Bodrum FK, Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe ile Bodrum Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı bu müsabakada, Fenerbahçe rakibini 4-2’lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE HIZLA ÖNE GEÇTİ

Kritik müsabakada gol sayısı erken açıldı. 5. dakikada Fenerbahçe adına Milan Skriniar, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu hızlı gol sonrasında Bodrum FK, 30. dakikada VAR incelemesi sonucu hakemin verdiği penaltı kararıyla eşitliği sağladı. George Puşcaş, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı.

FENERBAHÇE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Bir dakika sonra Fenerbahçe, tekrar öne geçti. Oğuz Aydın’ın 32. dakikada attığı golle durum 2-1 oldu. 36. dakikada Szymanski, farkı 3-1’e çıkardı. İlk yarının son anlarında ise Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Mert Müldür’e yapılan faul sonrası beyaz noktayı gösteren hakem, Talisca’nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 4-1 kapatmasını sağladı.

Maçta 85. dakikada Bodrum FK, Fredy ile farkı ikiye indirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirledi ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı. Üst üste gelen bu galibiyetle 65 puana ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya indirdi. Öte yandan, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK ise 30 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü kupada Galatasaray ile karşılaşacak, ardından 6 Nisan Pazar günü ligde Trabzonspor’u konuk edecek. Bodrum FK ise ligin bir sonraki haftasında Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda mücadele verecek.