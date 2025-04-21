Fenerbahçe Borsa’da Yatırımcıları Üzdü

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI VE HİSSELER

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasının sonuçları, borsa hisselerine yansıdı. Lider konumundaki Galatasaray, geçtiğimiz hafta Sipay Bodrum FK’yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak Fenerbahçe, dün akşam karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışı açısından sıkıntılı bir durum yaşadı. Bu sonuç sonrasında Fenerbahçe’nin Galatasaray ile olan puan farkı 5’e yükseldi.

BORSADA HİSSE FİYATLARI

Bu gelişmeler, takımların borsa performanslarında da etkisini gösterdi. Fenerbahçe’nin hisse fiyatı yüzde 7,65 bir düşüşle 42,76 liradan işlem görmeye başladı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 7,49 artarak 2,01 liraya yükseldi. Bunun yanı sıra Beşiktaş, yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan ve Trabzonspor da yüzde 1,11 artışla 0,91 liradan işlem gördü.

Saat 10.25 itibarıyla ise Galatasaray hisseleri yüzde 6,95 artışla 2 liradan, Trabzonspor yüzde 2 yükselişle 0,92 liradan işlem görürken, Beşiktaş hisseleri yüzde 0,98 düşüşle 2,03 lira, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 8 düşüşle 42,60 liradan işlemde bulunuyor.