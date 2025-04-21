Gündem

Fenerbahçe Borsa’da Yatırımcıları Üzdü

fenerbahce-borsa-da-yatirimcilari-uzdu

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI VE HİSSELER

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasının sonuçları, borsa hisselerine yansıdı. Lider konumundaki Galatasaray, geçtiğimiz hafta Sipay Bodrum FK’yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak Fenerbahçe, dün akşam karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışı açısından sıkıntılı bir durum yaşadı. Bu sonuç sonrasında Fenerbahçe’nin Galatasaray ile olan puan farkı 5’e yükseldi.

BORSADA HİSSE FİYATLARI

Bu gelişmeler, takımların borsa performanslarında da etkisini gösterdi. Fenerbahçe’nin hisse fiyatı yüzde 7,65 bir düşüşle 42,76 liradan işlem görmeye başladı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 7,49 artarak 2,01 liraya yükseldi. Bunun yanı sıra Beşiktaş, yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan ve Trabzonspor da yüzde 1,11 artışla 0,91 liradan işlem gördü.

Saat 10.25 itibarıyla ise Galatasaray hisseleri yüzde 6,95 artışla 2 liradan, Trabzonspor yüzde 2 yükselişle 0,92 liradan işlem görürken, Beşiktaş hisseleri yüzde 0,98 düşüşle 2,03 lira, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 8 düşüşle 42,60 liradan işlemde bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Domuz Derisi Bulunduğu Tespit Edildi!

Spor giyim markaları New Balance, Vans ve Camper, içerdikleri domuz derisi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza aldı.
Gündem

Venezuela Ve El Salvador Mahkum Krizi!

El Salvador'un Başkanı Bukele'nin, ABD'den sınır dışı edilen Venezuela mahkumları ile siyasi suçluların takasını önerisi, Venezuela yönetimini kızdırdı ve tartışmaları körükledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.