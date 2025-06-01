Fenerbahçe, Bu Sezon Kupasız Kaldı

DÜNYA ÇAPINDA TEKNİK DİREKTÖR İLE BAŞLAYAN SEZON

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı. 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde kazandığı şampiyonluğun ardından tam 11 yıldır Süper Lig’de zirveye ulaşamayan sarı-lacivertli ekip, üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada tamamlama başarısı gösterdi.

GENEL KURULDA SEÇİM BİLDİRİMİ

36 lig maçının ardından 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan Fenerbahçe, taraftarların tepkisini çekti. Genel kurul üyelerinin imza kampanyası sonrasında başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.

Sezonu zirvenin 11 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, derbi maçlarındaki performansıyla eleştirilere maruz kaldı. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Beşiktaş’a da 1-0 mağlup oldu. İkinci yarıdaki derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan takım, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Galatasaray’a 2-1 yenilerek elendi. Ligdeki son derbide Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Mourinho’nun ekibi, bu sezon derbi maçlarda galibiyet elde edemedi. 5 derbi maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu süreçte sadece 2 gol atıp, 7 gol kalesinde gördü. Ligdeki 4 derbide ise yalnızca 1 puan toplayan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’na da havlu atmaktan kurtulamadı.

AVRUPA’DAN ELENME YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan yola çıktı. İsviçre’nin Lugano takımını iki maçta yenerek 3. tura ilerleyen sarı-lacivertli ekip, burada Fransa’nın Lille takımıyla karşılaştı. Uzatmalarda yediği golle elenerek UEFA Avrupa Ligi’ne devam eden Fenerbahçe, 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak 24. sırayı alıp, son 16 play-off turunda Belçika’nın Anderlecht takımı ile eşleşti. İki maçı geçip İskoçya’nın Rangers ekibiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, evinde 3-1 kaybetmesine rağmen deplasmanda 2-0 kazanarak maçı penaltılara taşımayı başardı. Fenerbahçe, penaltı atışlarında rakibine yenilerek çeyrek final fırsatını kaçırdı.

SON KUPA BAŞARIYLA JESUS DÖNEMİ

Fenerbahçe, son dört sezonda Süper Lig’i 2. sırada tamamlayarak yalnızca 1 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşabildi. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki 2022-2023 sezonunda ligi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde sürdüren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda ise mutlu sona ulaştı. Finalde Başakşehir’i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Ancak son iki sezonunu kupasız geçirdi.

TRANSFERE RAĞMEN BAŞARI YETİŞMEDİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesiyle birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Filip Kostic, Cenk Tosun, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve Youssef En-Nesyri sezon başında takıma katıldı. Kış döneminde ise Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar transferleri gerçekleştirildi. Ayrıca Ognjen Mimovic’in bonservisini aldıktan sonra Rusya’nın Zenit ekibine kiraladı. Ligin ikinci yarısına 7 maçlık galibiyet serisiyle başlayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray ile puan farkını eritti; ancak iç sahada yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Ligin 29. haftasında puan farkını 3’e indiren sarı-lacivertliler, 32. haftada sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, 34. haftada ise Beşiktaş’a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 10, deplasmanda ise 14 puan kaybetti.