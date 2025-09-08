Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a kiraladı

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER’İ BEŞİKTAŞ’A KİRALADI

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığını resmi olarak bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.” ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ’TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, transfer ile ilgili açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” şeklinde ifadelere yer verdi.