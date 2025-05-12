Fenerbahçe’de Çağlar dönemi sona erdi

ŞAMPİYONLUK HAYALİ BİTİYOR

Bu sezon şampiyonluğu büyük bir fecaat olmazsa ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de ayrılıklar gündeme gelmeye başladı. Milli stoper Çağlar Söyüncü için durum kritik noktaya ulaştı. Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunun direkt bileti kesildi.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ TARTIŞILIYOR

Geldiği günden bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Çağlar Söyüncü’nün sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Özellikle Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftardan ciddi tepkiler gelmeye başladı. Bu durum, futbolcunun geleceği hakkında endişeleri artırıyor.