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Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü Ayrılıyor

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FENERBAHÇE’DE AYRILIK RÜZGARLARI ESTİ

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırması mümkün görünmeyen Fenerbahçe’de ayrılmalar gündeme gelmeye başladı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için artık sonun geldiği söyleniyor. Süper Lig’de mücadele veren Fenerbahçe’nin milli stoperinin doğrudan biletinin kesildiği ifade ediliyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’YE TEPKİLER ARTIYOR

Geldiği günden beri arzu edilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü’nün sezon sonunda takımdan ayrılmasının muhtemel olduğu dile getiriliyor. Özellikle Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından taraftardan oldukça büyük tepkiler gelmeye başlaması, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

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