Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü Ayrılıyor

AYRILIK KONUŞMALARI BAŞLADI

Bu sezon şampiyonluğu, büyük bir sürpriz olmadıkça, ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları esiyor. Milli stoper Çağlar Söyüncü için artık yolun sonuna gelinmiş durumda. Süper Lig’in güçlü takımlarından olan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı söyleniyor.

TARAFTARDAN TEPKİLER GELDİ

Geldiği günden itibaren beklenen performansı sergileyemeyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ya karşı 3-1 kazandığı maçın ardından taraftardan büyük bir tepki aldı. Bu durum, ayrılık söylemlerinin daha da yoğunlaşmasına neden oldu.