Fenerbahçe’de Derbi Öncesi Fred Hazırlığı

FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray’ı kendi evinde ağırlayacak. Derbi öncesi sürdürdüğü son hazırlıklar kapsamında, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son karşılaşmada forma giyemeyen Fred, takımla birlikte çalışmalara yeniden başladı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun dönüşü, hem teknik heyet hem de taraftarlar için büyük bir moral kaynağı oluşturuyor.

FRED, DERBİ İÇİN HEVESLİ

Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde oynama arzusunu taşıyor. Sağlık heyeti, Brezilyalı oyuncunun Kadıköy’deki derbiye yetişmesi için büyük bir gayret gösteriyor. Futbolcunun da bu fırsatı dört gözle beklediği ifade ediliyor.

İLK 11’DE OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Fred’in ilk 11’de sahaya çıkma olasılığı %75 oranında. Yapılacak son antrenmanların ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in oynayıp oynamayacağına karar verecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maçta görev alan Fred, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.