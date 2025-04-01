Spor

Fenerbahçe’de Derbi Öncesi Fred Seferberliği

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FENERBAHÇE DERBİYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın, ezeli rakibi Galatasaray’ı kendi sahasında misafir ediyor. Derbi öncesi son hazırlıklarını sürdürmekte olan sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son karşılaşmada forma giyemeyen Fred, takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Bu durum, teknik heyet ve taraftarlar için önemli bir moral kaynağı oluşturuyor.

SAĞLIK EKİBİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde yer almak istiyor. Sağlık ekibi, Brezilyalı oyuncunun Kadıköy’de yapılacak derbiye yetişmesi için yoğun bir çaba gösteriyor. Futbolcu da oynamak için sabırsızlanıyor.

FRED’İN OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Fred’in ilk 11’de sahada olma olasılığı %75 olarak değerlendiriliyor. Yapılacak son antrenmanların ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in oynayıp oynamayacağına ilişkin nihai kararı verecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiliyor.

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