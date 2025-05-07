Fenerbahçe’de durum zorlaştı, yönetim eleştiriliyor

FENERBAHÇE LİDERİ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybederek lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Maçın hemen ardından Fenerbahçe tribünleri, özellikle yenen gol sonrası yönetime büyük tepkiler gösterdi ve taraftarlar, yönetimin istifasını talep etti. Bu tepkiler, Beşiktaş derbisinin ardından da devam etti. Samandıra’da takımı karşılayan taraftarlar, yönetimle ilgili olumsuz düşüncelerini dile getirdi.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor kanalında önemli açıklamalar yaptı. Koç, Inter-Barcelona maçının hafızalardan silinmeyeceğini belirtip, “O sene bu sene gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kurumsal ve mali olarak iyi noktadayız” dedi.

Koç, Beşiktaş mağlubiyetinin ve derbi performanslarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Seçimler hakkında ise, “Yüksek Divan Kurulu’nda söylediklerimizle aynı noktadayız” açıklamasını yaptı. Aziz Yıldırım’a teşekkür ederek, “Dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik” dedi.

Futbol branşındaki durumda şampiyonluk olmadığında camianın desteğinin kaybolabileceğini ifade eden Koç, taraftarların tepkilerini anladığını belirtti. Bunun yanı sıra, “Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal” dedi.

Ali Koç, oyunculara gösterilen tepkilere anlam veremediğini söyledi. “Maç bitene kadar oyunculara destek olunmalıdır” ifadesini kullandı. Son olarak, Fenerbahçe’nin toparlanması gerektiğini ve mevcut sorunları çözmeleri gerektiğini vurguladı, “Kendimizi yıpratıyoruz” dedi.