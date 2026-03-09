Fenerbahçe’de Ederson Cezalı Duruma Düştü

FENERBAHÇE’YE EDERSO’NUN CEZASI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson, ilk yarının sona ermesiyle birlikte hakem Oğuzhan Çakır’a yaptığı itiraz sonucunda sarı kart ile cezalandırıldı.

CEZALI DURUMDAN DOLAYI FORMAYI GİYEMEYECEK

Bu disiplin cezası ile Brezilyalı kaleci, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ederson, bu sezon içerisinde Antalyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da sarı kart görmüştü.

19 MAÇTA KALENİ KORUDU

Ederson, toplamda 19 maçta kaleyi korurken, takımına önemli katkılarda bulundu.