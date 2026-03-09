Rihanna’nın Kaliforniya’daki Evine Tüfekli Saldırı gerçekleştirildi

rihanna-nin-kaliforniya-daki-evine-tufekli-saldiri-gerceklestirildi

Barbadoslu pop sanatçısı Rihanna’nın Kaliforniya’daki ikametine bir saldırı gerçekleştirildi. Şarkıcının evine ateş açıldığı ifade edilirken, olayda zarar gören ya da hayatını kaybeden olmadığı bildiriliyor. Emniyet birimleri, Rihanna’nın Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını doğrularken, mermilerin çeşitli bölgelere isabet ettiği aktarıldı. Yetkililer, ünlü yıldızın bu esnada evinde bulunduğunu belirtti.

Ateş Açan Saldırgan Yakalandı

30 yaşındaki kadın bir saldırganın, aracını kullanarak eve 9 el ateş açtığı, bunlardan 4 merminin eve isabet ettiği bilgisi verildi. Saldırganın olay yerinden hızla kaçtığı ve yaklaşık 12 kilometre mesafede yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. Kez Kapılarını Açıyor

Türkiye'nin yapı ve inşaat alanındaki ilk ihtisas fuarı olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında 48. kez düzenlenecek.
Gündem

Borusan Ventures Archimetis’e 11,5 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Borusan Ventures, Amerikan Archimetis'in yapay zeka platformuna 11,5 milyon dolarlık yatırım yaparak, veri ve mühendislik analizleri alanındaki projelerine destek verdi.
Gündem

Elon Musk Starlink İçin Ankara Çıkarması Yaptı

Elon Musk, Starlink'in Türkiye'de faaliyet göstermesi için yöneticilerini Ankara'ya gönderdi. Ancak, uygulamaya 'güvenlik' endişeleri nedeniyle temkinli yaklaşılmakta.
Gündem

Dul Ve Yetim Maaşlarına Önemli Zam Açıklandı

Milyonlarca emeklinin dul, yetim ya da çocuk maaşları, gelir artışı için TÜFE'ye dayanarak yeniden değerlendirilmektedir.
Gündem

Deprem Bilim Kurulu Üyesinden Denizli Depremi Açıklaması

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli Buldan'da gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların meydana gelebileceğini belirtti. Pamukkale Fay Zonu'ndaki yapı, devam eden sarsıntılara zemin hazırlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.