Rihanna’nın Kaliforniya’daki Evine Tüfekli Saldırı gerçekleştirildi

Barbadoslu pop sanatçısı Rihanna’nın Kaliforniya’daki ikametine bir saldırı gerçekleştirildi. Şarkıcının evine ateş açıldığı ifade edilirken, olayda zarar gören ya da hayatını kaybeden olmadığı bildiriliyor. Emniyet birimleri, Rihanna’nın Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını doğrularken, mermilerin çeşitli bölgelere isabet ettiği aktarıldı. Yetkililer, ünlü yıldızın bu esnada evinde bulunduğunu belirtti.

Ateş Açan Saldırgan Yakalandı

30 yaşındaki kadın bir saldırganın, aracını kullanarak eve 9 el ateş açtığı, bunlardan 4 merminin eve isabet ettiği bilgisi verildi. Saldırganın olay yerinden hızla kaçtığı ve yaklaşık 12 kilometre mesafede yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.