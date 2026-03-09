F-16 Savaş Uçakları KKTC’ye Gönderildi

Altı adet F-16 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede meydana gelen son gelişmeler doğrultusunda, KKTC’nin güvenliğini artırmak amacıyla kademeli bir planlama çerçevesinde 6 adet F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren konuşlandırıldığını açıkladı.

İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE TEDBİR ALINACAK

Açıklamada, gelişmelere paralel olarak yapılacak değerlendirmelere göre ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin alınmaya devam edeceği ifade edildi. Türk Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Cumartesi günü verdiği bilgide, bölgede artan çatışmalar sebebiyle KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla F-16 savaş uçaklarının gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurdu. Bu karar, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne yapılan saldırıların sonrasında alındı. İngiltere’nin, İran’a saldıran ABD’ye üslerini açmasının ardından Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti.

TÜRKİYE’DEN GÜVENLİK ADIMI

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini belirtmişti. Meşeli, uçakların güvenlik amaçlı olduğunu ifade ederek, sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini vurguladı. Türkiye, en son 28 yıl önce 1998’de KKTC’ye F-16 savaş uçakları göndermişti. O dönemde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 2 savaş uçağı konuşlanınca, Ankara da KKTC’ye altı F-16 savaş uçağı göndermişti.

DOĞU AKDENİZ’DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Bölgedeki müttefik ve komşu ülkeler de Türkiye dışında bölge güvenliğine destek sağlıyor. Türkiye’nin adımından önce, bölgedeki müttefik ülkeler de Kıbrıs çevresine askeri varlıklarını gönderdi. Yunanistan, 4 adet F-16 savaş uçağı gönderirken, Başbakan Miçotakis’ın “filonun gururu” olarak nitelendirdiği Kimon fırkateyninin de aralarında bulunduğu iki gemiyi adaya ulaştırdı. Fransa, Languedoc fırkateynini bölgeye yönlendirirken, Charles de Gaulle uçak gemisini yola çıkardı. İngiltere ise adadaki hava üssünün hedef alınmasının ardından, anti-drone füzeleriyle donatılmış 2 Wildcat helikopterini adaya sevk etti.