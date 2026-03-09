Teknik Direktör Engin Fırat İstanbul’da Hayatını Kaybetti

Engin Fırat Hayatını Kaybetti

Dün İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Teknik Direktör Engin Fırat, Lübnan’dan Türkiye’ye dönerken bu talihsiz olayla karşılaştı. Tecrübeli antrenör, Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapmış, birçok takımda çalışmıştı. Fırat’ın cenazesi, bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Antalya’ya nakledilecek. Cenaze, yarın öğle namazının ardından Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük beldesinde toprağa verilecek.

KARİYERİ BOYUNCA ÇOK SAYIDA TAKIMDA GÖREV ALDI

Engin Fırat’ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe’de Werner Lorant’ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fenerbahçe sonrası Almanya’nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen’de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore’de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde de görev yaparak, İran Milli Takımı’nda Ali Daei’nin yardımcılığını üstlenerek önemli roller üstlendi.

SON GÖREVİ LÜBNAN’DA OLDU

Fırat, 2019 yılında Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirildi ve 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı’nın başında 21 maç yönetti. Son olarak 8 Şubat’ta Lübnan’ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalayarak kariyerine devam ediyordu.