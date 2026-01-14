Fenerbahçe’de En-Nesyri İçin Transfer Gelişmeleri

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Bu kapsamda, Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, kadro planlamasında yer vermediği Faslı golcünün Premier Lig’den ilgi gördüğü öne sürüldü.

EVERTON TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Matteo Moretto’nun haberine göre, Everton’ın Youssef En-Nesyri ile ilgilendiği belirtildi. İngiliz kulübünün oyuncu için temaslarda bulunduğu ifade edilirken, transfer sürecinin ilerleyen günlerde hız kazanabileceği kaydedildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DE İLGİ

Yalnızca Everton’ın değil, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin de En-Nesyri’ye ilgi gösterdiği aktarıldı. Oyuncunun durumu ile ilgili gelişmelerin kısa süre içinde netleşebileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANS GÖZ DOLDURUYOR

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda toplamda 8 gol atıp 1 asist yaparak dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR DEVAM EDİYOR

Faslı golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürdüğü bildirildi. En-Nesyri’nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.