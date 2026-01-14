Galatasarayın Sezon Sonu Hedefi Bernardo Silva

Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HEDEFİ BERNARDO SILVA

Kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bernando Silva’yı yaz aylarında transfer dönemi için “bir numaralı” hedef olarak tayin etti.

Sarı-kırmızılıların, Portekizli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olması sebebiyle, Silva’nın maaşının çift haneli rakamlara yükselebileceği dile getiriliyor. 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini de çektiği ve Galatasaray’ın teklifini düşündüğü belirtiliyor. Futbola Portekiz’de Benfica altyapısında başlayan Bernardo Silva, 2015 yılında Monaco’ya transfer oldu. 2.5 sezon Monaco forması giyen yıldız, 2017’de Manchester City’e katıldı ve son 9 yıldır İngiliz takımında görev alıyor.