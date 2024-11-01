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Spor

Fenerbahçe’de İki Başkan Buluşması!

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FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANLARI BİR ARADA

Fenerbahçe Kulübü’nün mevcut başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi’nde gerçekleşen Fenerbahçe Beko ve Partizan arasındaki basketbol maçını birlikte izleme fırsatı buldu. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı. Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile birlikte salona geldiğinde, Ali Koç tarafından karşılandı.

SOHBET VE DOSTLUK ANLARI

Birbirlerine sarılan Koç ve Yıldırım, maç öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İki başkan, karşılaşmayı yan yana izleyerek dostluklarını sergiledi. Bu anlar, Fenerbahçe camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

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