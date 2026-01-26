Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in Sakatlık Durumu Açıklandı

fenerbahce-de-ismail-yuksek-in-sakatlik-durumu-aciklandi

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de dün oynadığı karşılaşmada Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk hedefinde zorluk yaşamıştı. Sarı-lacivertli takımın dikkate değer futbolcularından İsmail Yüksek, başladığı maçta sakatlık yaşadı. 38. dakikada oyundan alınmak zorunda kalan İsmail Yüksek, Fred’e yerini bıraktı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

TRT Spor’a göre milli oyuncunun yapılan ilk muayenesinin sonuçlarına göre, uzun süreli bir sakatlık riskinin olmadığı anlaşıldı. Bu sezon boyunca tüm müsabakalarda toplamda 28 kez forma giyen İsmail Yüksek, 1884 dakika sahada kalarak 1 gol ve 1 asistlik bir katkı sağladı.

İsmail Yüksek'in Sakatlık Durumu Açıklandı

