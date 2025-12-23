Fenerbahçe’de Joey Veerman Transferi Süreci Belirsizliği Yaşıyor

fenerbahce-de-joey-veerman-transferi-sureci-belirsizligi-yasiyor

Fenerbahçe’de Joey Veerman transferindeki belirsizlik sürüyor.

MENAJER GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR

Başkan Sadettin Saran’ın İtalya’da menajeri ile bir araya gelerek anlaşma aşamasına geldiği ifade edilen Hollandalı futbolcunun transferine son noktayı koymak umuluyordu. Ancak Fenerbahçe’nin PSV Eindhoven ile yürüttüğü görüşmelerde belirsizlik ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı Veerman’ın transfer süreci şu an için durdurulmuş durumda.

TEKLİF MİKTARI BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Joey Veerman için PSV Eindhoven’a 18 milyon euro teklif etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev'le görüşerek Ermenistan'la normalleşme sürecini değerlendirdi ve Aliyev'in doğum gününü kutladı.
Gündem

2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın 4,500 doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979’dan beri en iyi yıllık performansını gösterdi.
Gündem

Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Bekleniyor

Erdoğan, yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ancak, refah payı beklentileri karşılanmayacak gibi görünüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.