Fenerbahçe’de Joey Veerman Transferi Süreci Belirsizliği Yaşıyor

Fenerbahçe’de Joey Veerman transferindeki belirsizlik sürüyor.

MENAJER GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR

Başkan Sadettin Saran’ın İtalya’da menajeri ile bir araya gelerek anlaşma aşamasına geldiği ifade edilen Hollandalı futbolcunun transferine son noktayı koymak umuluyordu. Ancak Fenerbahçe’nin PSV Eindhoven ile yürüttüğü görüşmelerde belirsizlik ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı Veerman’ın transfer süreci şu an için durdurulmuş durumda.

TEKLİF MİKTARI BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Joey Veerman için PSV Eindhoven’a 18 milyon euro teklif etti.