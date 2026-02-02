Fenerbahçe’de Kante Transferi Krizi Tırmanıyor

fenerbahce-de-kante-transferi-krizi-tirmaniyor

FENERBAHÇE’NİN KANTE TRANSFERİ KRİZE GİRDİ

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferini tamamlama aşamasına girdiği sırada, Suudi Arabistan’dan gelen bir haber tüm planları altüst etti. Olayın merkezinde ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız, ortaya çıkan krizle birlikte Fenerbahçe’nin transfer çalışmalarını olumsuz etkiledi.

RONALDO’DAN ŞOK İSYAN

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde lider konumda bulunan Al Hilal’in 3 puan gerisinde yer alan Al Nassr’da, Cristiano Ronaldo bir isyan başlattı. Suudi Arabistan Yatırım Fonu’nun, Al Ittihad’ın golcüsü Karim Benzema’yı Al Hilal’e transfer etme planı, Ronaldo’nun tepkisini çekti. Rakibinin Benzema ile daha da güçlenmesini adil olmayan bir rekabet olarak gören Ronaldo, yönetime “Al Riyadh maçında sahaya çıkmam” diyerek bir rest çekti.

ZİNCİRLEME REAKSİYON: FENERBAHÇE’YE ZARAR

Ronaldo’nun bu sert tutumu sonrası PIF, durumu kontrol altına almak için Benzema’nın Al Hilal’e transferini askıya aldı. Fenerbahçe’nin de içinde bulunduğu transfer trafiği işte bu noktada sarsıldı. Transfer zincirinin planı ise şu şekilde ilerleyecekti: Al Ittihad, Benzema’yı Al Hilal’e gönderip, yerini Fenerbahçe’den En-Nesyri ile dolduracaktı. Bunun karşılığında ise Kante Fenerbahçe’ye verilecekti. Ancak Ronaldo’nun etkisiyle Benzema takımda kalınca, Al Ittihad’ın En-Nesyri’ye olan ihtiyacı ortadan kalktı ve bu durumda Kante’nin Fenerbahçe’ye transferi onaylanmadı.

HER ŞEY BEKLEME MODUNA GEÇTİ

Cristiano Ronaldo’nun yarattığı bu “kelebek etkisi” nedeniyle; Benzema, En-Nesyri ve Kante arasında planlanan büyük takas operasyona durma noktasına geldi. Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan’daki krizin çözülmesini ve transfer sürecinin yeniden başlamasını bekliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Netanyahu İran’a Yönelik Sert Tehditlerde Bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ve İran arasındaki krizde gerilimin devam edip etmeyeceğini sorgularken, İran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla" uyardı.
Gündem

Roma’nın Trevi Çeşmesi’nde Giriş Ücreti Uygulaması Başladı

Roma'daki Trevi Çeşmesi'ni ziyaret eden turistler, 2 euro ödeme zorunluluğuyla karşılaşacak. Ancak, şehirde yaşayanlar bu ücretin dışındadır.
Gündem

Bahçeli Özel’e Osmaniye Ziyareti İçin Teşekkür Etti

CHP Lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İşletmelere 100 Milyar TL Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Türk imalat sanayisine 100 milyar lira finansman paketi sunacaklarını duyurdu. Kredi fırsatları işletmelere 50 milyon liraya kadar verilecek.
Gündem

Antalya’daki Feci Kazada Kayıpların Kimlikleri Belirlendi

Antalya'da devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine verildi. Sürücü İzzet Karaağaç'ın ise sadece 4 günlük uzun yol tecrübesi bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.