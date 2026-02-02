Fenerbahçe’de Kante Transferi Krizi Tırmanıyor

FENERBAHÇE’NİN KANTE TRANSFERİ KRİZE GİRDİ

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferini tamamlama aşamasına girdiği sırada, Suudi Arabistan’dan gelen bir haber tüm planları altüst etti. Olayın merkezinde ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız, ortaya çıkan krizle birlikte Fenerbahçe’nin transfer çalışmalarını olumsuz etkiledi.

RONALDO’DAN ŞOK İSYAN

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde lider konumda bulunan Al Hilal’in 3 puan gerisinde yer alan Al Nassr’da, Cristiano Ronaldo bir isyan başlattı. Suudi Arabistan Yatırım Fonu’nun, Al Ittihad’ın golcüsü Karim Benzema’yı Al Hilal’e transfer etme planı, Ronaldo’nun tepkisini çekti. Rakibinin Benzema ile daha da güçlenmesini adil olmayan bir rekabet olarak gören Ronaldo, yönetime “Al Riyadh maçında sahaya çıkmam” diyerek bir rest çekti.

ZİNCİRLEME REAKSİYON: FENERBAHÇE’YE ZARAR

Ronaldo’nun bu sert tutumu sonrası PIF, durumu kontrol altına almak için Benzema’nın Al Hilal’e transferini askıya aldı. Fenerbahçe’nin de içinde bulunduğu transfer trafiği işte bu noktada sarsıldı. Transfer zincirinin planı ise şu şekilde ilerleyecekti: Al Ittihad, Benzema’yı Al Hilal’e gönderip, yerini Fenerbahçe’den En-Nesyri ile dolduracaktı. Bunun karşılığında ise Kante Fenerbahçe’ye verilecekti. Ancak Ronaldo’nun etkisiyle Benzema takımda kalınca, Al Ittihad’ın En-Nesyri’ye olan ihtiyacı ortadan kalktı ve bu durumda Kante’nin Fenerbahçe’ye transferi onaylanmadı.

HER ŞEY BEKLEME MODUNA GEÇTİ

Cristiano Ronaldo’nun yarattığı bu “kelebek etkisi” nedeniyle; Benzema, En-Nesyri ve Kante arasında planlanan büyük takas operasyona durma noktasına geldi. Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan’daki krizin çözülmesini ve transfer sürecinin yeniden başlamasını bekliyor.