Netanyahu İran’a Yönelik Sert Tehditlerde Bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi’nin 77. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirdiği konuşmada, ABD’nin olası askeri müdahalesi gündemdeyken İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü.

DAYANILMAZ SONUÇLARLA YÜZLEŞECEK

Karşılarında henüz birçok zorluk ve sınamanın bulunduğunu vurgulayan Netanyahu, İran yönetimine yönelik olarak, “Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek.” ifadeleriyle sert bir mesaj verdi.

İSRAİL ALARMA GEÇMİŞTİ

Beyaz Saray yetkililerinin açıklamasına göre, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail’e yapacağı ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüşmesi planlanıyor. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Witkoff’un, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de bir araya gelmesi bekleniyor. İlgili olayın, İran’la gerginliğin arttığı bu dönemde gerçekleştiği vurgulanıyor. ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesine dair tartışmalar ve restleşmeler sürerken, İsrailli yetkililer her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıklamıştı. Netanyahu, İran’ın ülkesine yönelik bir saldırısına sert bir şekilde karşılık vereceklerini belirtmişti.