Fenerbahçe’de Kriz Ortaya Çıktı

MAÇ SONUCUNDA EŞİTLİK

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile evinde karşılaştı. Kadıköy’deki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin gol katkısı 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin’den geldi. Kayserispor ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan’ın golleriyle skoru eşitledi.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN TEPKİLER

Kayserispor’un üçüncü golü sonrası Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi büyüdü. Özellikle son dakikalarda yaşanan bu durum, tribünlerde gerilimi arttırdı.