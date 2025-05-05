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Fenerbahçe’de Mourinho Hakkında Beklentiler Artıyor

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SÜPER LİG’DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayım devam ederken, her geçen hafta gerilim ve tansiyon artıyor. Fenerbahçe tarafında ise önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın gerisinde kalırken, taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho’ya yönelik tepkilerini giderek artırıyor.

KRİZ ORTAMINDA ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMASI

Son haftalarda Fenerbahçe yönetiminde yaşanan krizlerin ardından Ali Koç’un ayrılık iddiaları gündemi sarıyor. Ayrılacağına dair söylentilerin artmasıyla birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Tüm camiamıza ve taraftarımıza açık bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz.” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

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