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Fenerbahçe’de Mourinho Ve Oyuncusu Arasında Gerginlik

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FENERBAHÇE RANGERS MAÇINA HAZIRLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde, kadroya alınmayan oyunculardan Saint-Maximin ilginç bir paylaşım yaptı.

SAINT-MAXIMIN’DEN MOURINHO’YA GÖNDERME

Saint-Maximin, Jose Mourinho’ya atıfta bulunarak “Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir.” sözlerine yer verdi. Bu ifadeler, karşılaşma öncesinde dikkat çekti.

MOURINHO’DAN CEVAP

Mourinho, Saint-Maximin’in paylaşımını değerlendirerek “Saint Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz.” şeklinde konuştu. Bu açıklaması, karşılaşmanın gidişatını da şekillendirebilir.

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