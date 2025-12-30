Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Kararı Bekleniyor

fenerbahce-de-olaganustu-genel-kurul-karari-bekleniyor

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul ihtimali üzerine tartışmalar sürüyor. Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın bu hafta içerisinde kesin kararını vermesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul üzerine güncel gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Sarı-lacivertli camiada, gözler Başkan Sadettin Saran’ın alacağı karara çevrildi.

HAFTA SONU DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan haberlere göre, Sadettin Saran’ın hafta sonunu ailesiyle geçirdiği ve olağanüstü genel kurul konusunu bu süreçte değerlendirdiği öğrenildi.

CAMİADAN “DEVAM” TALEBİ

Kulüp içinde hem camianın hem de teknik ekip ve futbolcuların, Saran’ın görevine devam etmesi gerektiği yönünde görüş belirttiği aktarıldı. Saran’ın karar verme aşamasında olduğu ifade ediliyor.

YÖNETİM BEKLENTİDE

Sadettin Saran’ın seçim döneminde, “1,5 yıl içinde bu takımı şampiyon yapamazsam giderim” açıklamasıyla dikkat çektiği, ligin kritik döneminde ve transfer sürecinin yoğunlaştığı bu dönemde geri adım atmaması gerektiği belirtiliyor. Yönetim çevreleri, başkanın vereceği karara odaklanmış durumda.

OYUNCULAR YARDIMCI OLMAKTA

Samandıra’daki olumlu çalışma atmosferinden memnun olan futbolcuların, Saran’a destek verdikleri kaydedildi. Başkanla iyi ilişkiler kuran Teknik Direktör Tedesco’nun da gelişmeleri dikkatle takip ettiği vurgulandı.

HAFTA İÇİNDE NETLEŞME BEKLENİYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın bu haftaki kararının sonucunda kulüpte olağanüstü genel kurul sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

