Plaka Yenileme ve Değiştirme Süreci 2026 Yılında Nasıldır

Peki, plaka yenileme ve değiştirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi sunalım ve süreci detaylı bir şekilde adım adım inceleyelim!

PLAKA YENİLEME İLE DEĞİŞTİRME ARASINDAKİ FARK

Bu iki işlem yasal açıdan birbirinden farklılık göstermektedir ve zaman zaman karıştırılmaktadır:

Plaka Yenileme: Mevcut plaka numaranız (harf ve rakamlar) sabit kalır. Sadece fiziksel plaka yenilenir. Plakanızın durumu yıpranmışsa, kaybolmuşsa, okunamaz hale geldiyse veya standartlara uymuyorsa bu işlem gerçekleştirilir.

Plaka Değiştirme: Plaka numaranız tamamen değişir. Genellikle ikinci el araç alındığında talep edilse de, ikamet değişiklikleri plaka değiştirmeyi zorunlu kılmaz; bu işlem isteğe bağlıdır.

Plakanızı yenilediğiniz veya değiştirdiğiniz takdirde, aracınıza ait trafik sigortası ve mevcutsa kasko poliçenizin güncellenmesi gerekmektedir. Bu güncelleme, sigorta şirketi tarafından “zeyilname” ile gerçekleştirilmektedir. Poliçe bilgilerinin güncellenmemesi, hasar süreçlerinde gecikmelere ve ek prosedürlerin devreye girmesine neden olabiliyor.

APP PLAKA KULLANIMININ CEZASI

Son yıllarda estetik amaçlarla sıkça tercih edilen APP (Amerikan Press Plaka) plakaların güvenlik standartlarını karşılamadığı ve okunabilirliği azalttığı için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yasak olduğu unutulmamalıdır. 2026 Nisan ayı itibarıyla denetimlerin ve yaptırımların çok daha katı hale geldiği bildirilmiştir.

İlgili Kanun: Karayolları Trafik Kanunu’nun 2918 sayılı 23. maddesi kapsamında, yönetmelikte belirtilen ölçülere uymayan ve standart dışı plaka kullanımı idari para cezası ile sonuçlanıyor. Ayrıca bu araçların TÜVTÜRK muayenesinden geçmesi mümkün değildir.

2026 Ceza Tutarı: Standart dışı (APP) plaka kullanmanın cezası 2026 yılı için 4.781 TL olarak belirlenirken, ehliyete 20 ceza puanı işletilmektedir. Ancak plakanız yetkisiz bir yerde basılmış, mühürsüz veya “sahte” olarak değerlendirildiğinde ceza miktarı 140.000 TL’ye çıkabiliyor. Bu durumda ehliyete 30 gün süreyle el konuluyor ve aracınız trafikten men ediliyor.

İhlalin Tekrarı: Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde aynı fiilin tekrarı halinde uygulanacak idari para cezası 280.000 TL’ye çıkmaktadır. Ayrıca bu durumlarda sürücü belgesine el koyma ve aracın trafikten men edilme süreleri 60 güne kadar uzatılabiliyor.

Hapis Cezası: Sahte veya yetkisiz plaka kullanımı yalnızca idari yaptırımlarla sınırlı kalmayıp, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi kapsamında “resmî belgede sahtecilik” suçu gerekçesiyle adli süreçler başlatılmasına kadar gidebilir. Bu durumlarda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

PLAKANIZ YASAL MI? KONTROL ADIMLARI

Aracınızdaki plakanın standartlara uygunluğunu ve trafik cezası riskini hızla kontrol edebilmek için şu 3 önemli kriteri göz önünde bulundurabilirsiniz:

Karekod Doğrulaması: 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm yasal plakaların sol kısmında lazerle işlenmiş bir karekod bulunmalıdır. Daha eski plakalar için bu gereklilik yoktur; ancak yenileme yapıldığı takdirde yeni plaka karekodlu olarak verilmektedir. APP plakalar ise ya hiç karekod bulundurmaz ya da yüzeysel bir baskı ile sınırlı kalır.

Dalgalı Hologram (TR Bandrolü): Plakanızı ışığa tuttuğunuzda ortaya çıkan hareket eden dalgalı ay-yıldız hologramlarını ve plaka boyunca uzanan dalgalı şeridi görmeniz gerekmektedir. Bu güvenlik unsurları plakanın yetkili otoriteler tarafından basıldığını kanıtlar.

Resmi Mühür: Yasal plakaların üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılmış, belirgin ve kabartmalı bir soğuk mühür bulunmalıdır. Mühürsüz veya silik mühürlü plakalar ise “standart dışı” kabul edilmektedir.

APP PLAKA VE YIPRANMIŞ PLAKA YENİLEME SÜRECİ

Yeni nesil yasal ve karekodlu (QR) plaka almak oldukça kolaydır:

Notere Başvurun: Nüfus cüzdanı ve ruhsat ile notere giderek plaka yenileme talep etmelisiniz. Çoğu noter randevu talep etmez fakat yoğunluğa bağlı olarak durumu değişebilir.

Plaka Basım Belgesini Alın: Noter, işleminizi onaylayıp eski plakalarınızı alacak ve size bir “Plaka Basım Belgesi” ile referans numarası verecektir.

Ödemenizi Yapın: Referans numarası ile Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası’nın şubeleri ya da mobil/internet bankacılığı aracılığıyla çift plaka (ön ve arka) için 850 TL, tek plaka için 425 TL ödeyerek işlemi tamamlamanız mümkündür.

Şoförler Odası’na Gidin: Noterden aldığınız belge ile birlikte TŞOF’a bağlı en yakın plaka basım atölyesine giderek plaka basım işleminiz yapılacaktır.

GÜNCEL PLAKA YENİLEME ÜCRETLERİ

2026 yılı itibarıyla plaka yenilemenin ortalama maliyetleri aşağıdaki gibidir:

Noter İşlem Ücreti: Yaklaşık 421 TL (bu ücret belge ve işlem bedeli olarak noterde ödenmektedir).

Plaka Basım Ücreti (Şoförler Odası): Çift plaka (ön ve arka) basım ücreti 850 TL olarak belirlenirken, yalnızca tek plaka bastıracak olanlar için bu tutar 425 TL’dir.

PLAKA DEĞİŞTİRME SÜRECİ

Eğer ikinci el bir araç için yeni plaka almanız gerekiyorsa veya ikametgâhınızı değiştirdiyseniz, notere giderek “plaka değiştirme” talebinde bulunmalısınız. Bu işlem öncesinde söz konusu aracın MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) borcunun bulunmaması ve muayenesinin güncel olması gerektiği unutulmamalıdır; aksi halde plaka değişimi yapılamayacaktır.

SIK HATIRLATMA: SİGORTANIZI GÜNCELLEMENİN ÖNEMİ

Plakanızı yenilediğiniz veya değiştirdiğinizde mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken bir adım vardır: Sigortanızı güncel tutmak!

Eski plakanızı yeniledikten veya değiştirdikten hemen sonra, sigorta şirketinize veya acentenize durumunuzu bildirerek trafik sigortası ve kasko poliçenizde “zeyilname” (güncelleme) işlemi yaptırmalısınız. Aksi halde, sistemdeki poliçe bilgileri ile aracınızdaki plaka uyuşmazlık gösteriyor olabilir ve olası bir hasar durumunda sorun yaşamanız kaçınılmaz olabilir.