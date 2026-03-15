Fenerbahçe’de Tedesco İle Gelecek Görüşüldü

ŞAMPİYONLUK YARISINDA KRİTİK GELİŞME

Fenerbahçe’de şampiyonluk mücadelesine ağır bir darbe vurulmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco’nun pozisyonu netleşti. Süper Lig’deki 2-0’lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil durum toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı, ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlendi.

YENİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Fenerbahçe yönetimi, gün içerisinde tekrar bir araya geldi. Sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Tedesco arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantının ardından Tedesco ve Özek, kulüp binasından ayrıldı. Yönetim kurulu toplantısının da sona erdiği bildirildi.