Fenerbahçe’de Yeni Transfer Ayrılığı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri gündemi sarsıyor. Ali Koç yönetimindeki ekip, transfer sürecini sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle Mourinho’nun talepleri doğrultusunda geçtiğimiz hafta imza atan bir yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER İLE YOL AYRILIĞI

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olsa da takımdan gitmesi beklenen oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, yollarını ayırmaya karar verdiği Cengiz Ünder için Beşiktaş ile sağlıklı bir görüşme gerçekleştiremedi. İtalya’dan Torino, Fransa’dan ise Lens, Cengiz’e talip olurken, her iki takım da oyuncunun kiralanması durumunda maaşının büyük bir kısmını Fenerbahçe’nin ödemesini isteyince anlaşma sağlanamadı. Avrupa’da transfer dönemi kapansa da Rusya seçeneği gündemde kalıyor. Zenit’in 27 yaşındaki yıldız ile ilgilendiği iddia ediliyor.

CENGİZ ÜNDER’İN PERFORMANSI

Bu sezon Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla sadece 8 maçta 162 dakika süre aldı. Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle yeni transferi ayrılmaya zorlanıyor. Kulüp, Ognjen Mimovic’i Türkiye’deki bir takıma ya da transferin açık olduğu başka bir ülkeye 6 aylığına kiralık olarak vermeyi planlıyor.