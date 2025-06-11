Spor

Fenerbahçe’den Acun Ilıcalı Ayrıldı

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FENERBAHÇE ASBAŞKANI GÖREVİNDEN AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün yayınladığı bildiriyle, “2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Acun Ilıcalı’nın görevi süresince kulübe değerli katkılar sunduğu ve kulüp menfaatlerini öncelikli olarak gözettiği belirtildi. Kulüp, Ilıcalı’ya bugüne kadar sağlamış olduğu özverili hizmetleri için teşekkür ederek, ona başarı ve mutluluklar diledi.

ACUN ILICALI’DAN DUYGUSAL VEDA

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim” sözleriyle duyurdu. Fenerbahçeli doğduğunu vurgulayan Ilıcalı, sarı-lacivert formanın hayatındaki en değerli parça olduğunu ifade etti. Yönetim kurulu içinde geçen süreçte bazı zorluklar yaşadığını belirten Ilıcalı, “her anı benim için büyük bir onurdu” dedi. Eleştiriler ve destekler karşısında her zaman Fenerbahçe’yi ön planda tuttuğunu belirten Ilıcalı, Sayın Başkan Ali Koç’a, yönetim arkadaşlarına, sporculara, çalışanlara ve taraftarlara içten teşekkürlerini sundu.

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