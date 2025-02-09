Fenerbahçe’den Adana Demirspor Açıklaması Geldi!

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Kulübün açıklamasında, “Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,” ifadelerine yer verildi.

İDDİALAR VE SORUNLAR

Açıklamada, karşılaşma öncesinde yaşanan problemlere ve Adana Demirspor’un durumuna dikkat çekildi. Kulüp, bu tür eylemlerin futbolun integrity’sini zedelediğini vurguladı. Ayrıca, mevcut durumun sadece Adana Demirspor için değil, genel olarak Türk futbolu için sorun oluşturduğuna işaret edildi.

FUTBOLUN GÜVENİRLİĞİ

Fenerbahçe, Türk futbolunun güvenilirliğini sağlamak adına gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Kulüp, bu tür usulsüzlüklerle mücadele etmenin temeli olduğuna inanıyor. Gereken bu konunun ele alınarak çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi.